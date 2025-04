Marijn Verschure over de toekomst van retail: “We zitten in een twilight zone tussen oude zekerheden en een nieuwe realiteit.”

In gesprek met Marijn Verschure, één van de drijvende krachten achter CAST, wordt snel duidelijk dat het platform zich niet langer enkel ziet als ontmoetings en handelsplek voor merken en retailers. CAST bevindt zich in een bijzondere transitie en positie: van fysieke beursorganisatie naar een veelzijdig platform dat zich inzet voor verbinding, kennisdeling en toekomstbestendigheid binnen de mode- en schoenenbranche.

Van beursvloer naar brancheplatform

“CAST is in 1984 begonnen als het schoenencentrum,” vertelt Verschure. “Maar de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een volwaardig handelsplatform. Nu zetten we een volgende stap: richting een rol als branchevereniging voor leveranciers in de schoenen-, sport- en mode-industrie.”

In die ontwikkeling wil CAST meer betekenen dan alleen een eventlocatie. Denk aan ondersteuning op juridisch vlak, leveringsvoorwaarden, huuradvies of bijvoorbeeld personeelsbemiddeling. “We staan als onafhankelijke partij tussen producenten en retailers in, en die positie benutten we steeds beter om relevante kennis en inzichten te delen. Niet als concurrent, maar als branche partner.” “Wij bieden geen kant-en-klare tools,” legt Verschure uit, “maar weten wél waar je moet zijn voor specialistische kennis. Die rol van facilitator past bij ons DNA: signaleren, doorverwijzen en verbinden.”

Credits: CAST

Aandacht voor de praktijk: de winkelstraat als spiegel

Een belangrijk voordeel van CAST is dat het team letterlijk in de branche (tussen de showrooms) staat en tevens ook veel winkelsteden bezoekt. Die dagelijkse praktijk biedt waardevolle inzichten. “Wat opvalt, is dat veel winkelgebieden te maken hebben met leegstand, verminderde productkennis op de werkvloer en een gebrek aan motivatie,” zegt Verschure. “Dat zijn gevoelige thema’s, maar juist daarom verdienen ze aandacht. Want het zijn geen vaststaande feiten, het zijn te veranderen omstandigheden.”

Hij pleit voor realistische, kleinschalige stappen die je als ondernemer kunt nemen. “Investeer in je personeel, al is het maar tien minuten per dag aan producttraining. Zorg dat de beleving in je winkel klopt, van ontvangst tot aankoop. Kleine gebaren maken een groot verschil, hospitality speelt hierin een grote rol.”

Kritisch blijven op oplossingen

In een tijd van technologische overvloed ziet Verschure ook risico’s. “We zijn als branche te afhankelijk geworden van digitale oplossingen. Een systeem is pas een oplossing als het daadwerkelijk waarde toevoegt. Ondernemers moeten blijven nadenken: wat heb ik echt nodig?” Zijn boodschap is genuanceerd, maar helder: laat je niet verleiden door de zoveelste software tool als die niet aansluit bij jouw schaal of doelen. “Blijf sparren, blijf openstaan, maar wees kritisch. Vaak weet je zelf beter als ondernemer wat werkt dan een externe adviseur.”

Credits: CAST

Een sector in fundamentele verschuiving

Volgens Verschure bevindt de mode-industrie zich in een overgangsfase waarin oude structuren en zekerheden steeds minder houdbaar blijken. “We zitten in een twilight zone tussen wat we kennen en wat komen gaat,” stelt hij. “De snelheid waarmee beslissingen op macroniveau invloed hebben op het dagelijkse werk in de winkelstraat is ongekend. Die versnelling vraagt om wendbaarheid, maar ook om herbezinning.” De branche is volgens hem op zoek naar nieuwe vormen van relevantie, waarbij specialisatie, transparantie en intermenselijk contact een grotere rol spelen. “Het draait niet meer om zo veel mogelijk verkopen, maar om betekenis toevoegen. Wat draag jij als ondernemer bij aan het systeem waar je deel van uitmaakt?” Deze vragen vereisen reflectie en aanpassing, maar zijn noodzakelijk om als sector toekomstbestendig te blijven.

Specialisme als sleutel tot kwaliteit

In het gesprek komt keer op keer een rode draad naar voren: specialisme. “Kwaliteit en luxe zijn niet per se een kwestie van prijs,” benadrukt Verschure. “Ze draaien om vakmanschap, om oog voor detail, en om échte kennis van je product. Dat onderscheid maakt je als winkel of merk duurzaam relevant.”

In een wereld vol prikkels en verandering is dat misschien wel de belangrijkste boodschap: durf te focussen, durf te verdiepen. Want juist in die verdieping ligt de toekomst van de sector.