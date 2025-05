'Marshall Denim opent nieuwe winkel in Apeldoorn'

De Nederlandse herenkledingretailer Marshall Denim vult een leegstaand pand in het centrum van Apeldoorn. De modezaak vestigt zich aan de Hoofdstraat 62, een prominente locatie die bijna vijf jaar leegstond na het vertrek van Foot Locker eind 2020, zo blijkt uit informatie van indebuurt.

Marshall Denim werd in 2017 mede opgericht door Farazana Noori. De dagelijkse leiding van de nieuwe winkel in Apeldoorn komt in handen van haar zus Alia Noori. Het merk heeft vestigingen in Amsterdam, Den Haag en een verkooppunt op De Bazaar in Beverwijk.

De collecties van dit Italiaans geïnspireerde kledingmerk bestaan voornamelijk uit sportieve winterjassen, T-shirts, broeken en truien.

Met de komst van Marshall Denim krijgt de Hoofdstraat er opnieuw een modewinkel bij op een plek die lange tijd leegstond. De winkel opent rond 23 mei. De gevel wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog zo’n zes weken.