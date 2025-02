Mart Visser vindt het tijd voor een andere aanpak in de wholesale: het ‘See Now, Buy Now’ concept

In zijn karakteristieke ‘Headquarters’ in de Amsterdamse Schinkelbuurt, waar winkelervaring, archief en werkplek samenkomen, spreekt iconisch Nederlandse ontwerper Mart Visser met FashionUnited over zijn nieuwste stap in wholesale: het ‘See Now, Buy Now’ concept. Dit model, dat detaillisten in staat stelt om gedurende het seizoen in te kopen, biedt volgens de ontwerper een hard nodig verzachting voor de hedendaagse uitdagingen in de retailsector.

Van klassiek wholesale naar een flexibeler model

Visser, die vijf jaar geleden met wholesale begon voor zijn prêt-à-porter collecties, benadrukt het belang van zichtbaarheid van Mart Visser bij detaillisten. Hoewel zijn merk grotendeels online opereert, vindt hij het essentieel dat vrouwen zijn ontwerpen kunnen passen en ervaren in een winkel. Echter gaat het er in de retailwereld slecht aan toe. “Winkelpanden staan leeg, de traditionele retail heeft het moeilijk. Verandering is nodig,” stelt Visser vast. Het ‘See Now, Buy Now’ model is volgens hem een manier om een nieuwe wind te laten waaien in de sector. “Hoe kan je nu bepalen wat je over een half jaar gaat verkopen? Het weer, de veranderende vraag en het individuele aanbod maken het steeds lastiger voor retailers om ver vooruit te plannen.”

FW25 Credits: Mart Visser

Visser hoopt het risico voor detaillisten daarom te verminderen. De leveringen stromen gedurende het seizoen binnen, waardoor collecties beter aansluiten op actuele trends en klantvoorkeuren. Dit biedt niet alleen meer flexibiliteit, maar geeft Visser en zijn team ook de ruimte om langer aan de collecties te werken en deze gedurende het half jaar te verfijnen. “Als ontwerper ga je dan ook op een andere manier te werk,” vertelt hij. “Ik experimenteer veel, duik in mijn archief en haal inspiratie uit oude patronen. Dit model vraagt je ook om dynamischer te denken.” “En helemaal blindelings gaat het niet hoor. Klanten krijgen aan het begin van het seizoen een heel ‘look & feel pakket', om een voorproef van de collectie en verschillende drops te krijgen”.

FW25 Credits: Mart Visser

Echter komt bij dit model ook de samenwerking van de klanten kijken: zijn detaillisten bereid meerdere keren per seizoen langs te komen en open te staan voor deze nieuwe aanpak? Visser is hierin optimistisch: “It takes some to get some”, zegt hij, en denkt dat de detaillist die zijn doelgroep door en door kent, zal overleven. “Dit is een tijd om van elkaar te leren. Als een winkel zich kan aanpassen, blijven ze relevant.”

Compacte processen en toekomstgericht

Hoewel het woord ‘circulair’ te pas en te onpas wordt gebruikt, heeft Mart Visser een compact proces waarin nauw wordt samengewerkt met alle betrokken partijen. “We reconditioneren 98% van onze kleding. Dat betekent minder grote producties en dus minder overtollige voorraad.” Wat overblijft, gaat naar goede doelen, zoals de LINDA.foundation. “Zo geven we kleding ook een tweede leven.”

Een frontrunner in de industrie?

Met zijn gevestigde naam en ervaring voelt Visser zich in de positie om dit nieuwe wholesale model uit te testen. “We hebben de luxe om risico’s te nemen en te pionieren. Als dit werkt, kan het een inspiratiebron zijn voor andere merken die een soortgelijke beweging willen maken.”

Zijn nieuwsgierigheid naar de reacties uit de markt is groot. “De vraag is: hoe wordt dit concept ontvangen? Gaan retailers deze flexibiliteit omarmen? Dat moeten we gaan ontdekken.” Eén ding is zeker: Mart Visser is niet bang om het traditionele wholesale landschap op te schudden en de dialoog aan te gaan over de toekomst van retail.

FW25 Credits: Mart Visser

Drie jaar Caroline Tensen collectie: van capsule naar vaste waarde

Naast deze wholesale vernieuwing viert Visser ook het driejarig bestaan van zijn collectie met Caroline Tensen. Wat begon als een capsulecollectie, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste aanwezigheid in zijn portfolio. Met een knipoog herinnert hij zich hoe hij Tensen na een paar jaar aansprak: “Accepteer nou maar eens dat je echt een designer bent!" Tensen zal hetzelfde concept hanteren in de wholesale.

Met zijn pioniersgeest en drang om te vernieuwen, blijft Mart Visser een naam om in de gaten te houden binnen de Nederlandse mode-industrie. Zijn ‘See Now, Buy Now’ experiment zou weleens de eerste stap kunnen zijn naar een nieuwe wholesale standaard. Hoe zullen detaillisten deze verandering ervaren?

Mail voor meer informatie naar: sales@martvisser.nl

Open Atelier weekend

Mart Visser nodigt klanten en geïnteresseerden uit voor een Open Atelier Weekend, op zaterdag 8 & zondag 9 maart 2025 van 11.00 - 17:00 uur.

“Een unieke ervaring waar kunst, design en vormgeving samenkomen. Het royale Headquarter van kunstenaar en designer Mart Visser vormt het decor van zijn meest recente kunstwerken met de unieke vintage vondsten van AtKris Studio. Tevens is het schildersatelier open, op loopafstand van zijn HQ.”

Adres: Mart Visser Headquarters Luchtvaartstraat 1a.