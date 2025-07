Mary Borsato sluit bruidswinkel na 47 jaar

Bruidswinkel De Witte Markies sluit haar deuren op 1 januari 2026, zo meldt het bedrijf op Instagram. De winkel van Mary Borsato, moeder van zanger Marco Borsato, heeft op dat moment 47 jaar bruiden geholpen.

“Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van de winkel. Het is een voorrecht geweest om zoveel bruiden te helpen aan de perfecte japon voor hun trouwdag”, aldus Borsato in het statement. “Maar het is tijd om te genieten van mijn pensioen en meer tijd door te brengen met mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De winkel blijft tot het einde van het jaar geopend en het is nog steeds mogelijk om bruidskleding te kopen.