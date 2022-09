Masterpiece verhuurt vanaf deze week kleding van BN’ers

Een jurk aan van Burberry of Claes Iversen, die ook is gedragen door actrices als Anna Drijver of Hadewych Minis? Dat kan vanaf deze week met een beetje hulp van kledingverhuurplatform Masterpiece. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met verschillende bekende Nederlanders, onder wie Drijver en Minis, Carolina Dijkhuizen en Anne-Marie Jung, zo is in een persbericht te lezen.

Hun gedoneerde designeroutfits van bekende en minder bekende merken kunnen vanaf nu door klanten van Masterpiece worden gehuurd. De bedoeling is dat er iedere week een nieuw kledingstuk voor verhuur beschikbaar komt. Vrijdag kwam het eerste kledingstuk online: een lichtroze cocktailjurk, afkomstig van Anna Drijver. De items blijven ‘net zo lang in de collectie als de kwaliteit dat toelaat’, licht Masterpiece-oprichter Suzanne Reijgersberg toe via e-mail.

De huuropbrengst van de kledingstukken wordt gedoneerd aan een organisatie die werkt aan betere arbeidsomstandigheden voor mensen in de mode-industrie. “Deze missie sluit heel goed aan bij die van ons. We zijn Masterpiece in 2019 gestart omdat we geen toekomst zien in hoe de mode-industrie is ingericht, dit moet en kan anders,” aldus medeoprichter Lieke van Schouwenburg.