Medewerkers Bijenkorf Amsterdam voeren vrijdag actie

Tientallen medewerkers van de Bijenkorf in Amsterdam voeren vrijdag actie, zo meldt vakbond FNV Handel en FNV BeeUnited in een persbericht. De medewerkers houden tijdens hun lunchpauze, tijdens 11:00 en 13:00 uur, een 'speak up' op het Beursplein in Amsterdam voor de deur van het warenhuis.

De medewerkers eisen een loonsverhoging van 10 procent. FNV geeft aan dat dit nodig is om rond te komen, maar ook om personeel voor de winkel te behouden. De cao-onderhandelingen voor de Bijenkorf zijn in augustus begonnen. De directie van het warenhuis wil de lonen over een langere periode met 6 procent laten stijgen. Voor een deel wordt deze stijging pas in april 2023 verrekend, aldus FNV. De vakbond wil naast een hogere loonsverhoging ook een verbetering van de roosters, 'geen verplichting van vrijwilligerswerk' en het wil afspraken over eerder met pensioen gaan.

Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel, in het persbericht: "Als de Bijenkorf in deze tijden van personeelskrapte niet beter gaat belonen, jaagt het trouwe werknemers de winkel uit en haken nieuwe mensen snel weer af. Dat is nu al aan de hand en dat wordt met lonen die minder waard zijn alleen maar versterkt. Bovendien gaat het goed met de Bijenkorf. Het mag niet zo zijn dat alleen de aandeelhouders in Oostenrijk en Thailand daarvan profiteren."