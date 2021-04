Meer faillisementen in maart, handel meest getroffen sector

In maart zijn er meer bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, failliet verklaard dan in februari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Echter lag het aantal uitgesproken faillisementen nog steeds op een laag niveau. Het grootste aantal faillisementen viel in de handel en horecabedrijven.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in maart 163 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het grootste aantal faillisementen viel in de handel: 31. Dat zijn 11 faillissementen meer dan in februari. Echter behoort de handel tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Daarom werden er in maart relatief gezien de meeste faillisementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.

Sinds de coronacrisis schade aan bedrijven toe richt, riep de overheid onder andere de welbekende tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud in het leven. Hiermee wordt het aantal faillisementen en werkloosheid beperkt. Zo ontving de detailhandel in 2020 een miljard euro aan steun als compensatie voor loonkosten en vaste lasten. In totaal ontvingen bedrijven 17,6 miljard euro om de schade van de coronacrisis te beperken.

