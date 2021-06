Meer landen op code geel, België versoepelt en besmettingen blijven dalen

Vanaf vandaag gaan er flink wat versoepelingen in. Zo mag de horeca langer open, heropent de culturele sector en wordt sporten weer mogelijk, dat meldt nieuwsbureau Demorgen. Vanaf vandaag mag er tevens gewinkeld worden met het hele gezin, zonder tijdsbeperking. Mensen die geen gezin vormen, mogen met twee personen winkelen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers blijven dalen.

Volgens het dashboard van online gezondheidsinstituut Sciensano liggen er op dit moment nog 319 coronapatiënten op de intensieve zorg. Dat is een daling van een vijfde vergeleken met een week geleden. In totaal liggen er 888 coronapatiënten in het ziekenhuis, een kwart minder dan een week geleden. Deze aantallen zijn sinds 24 september 2020 niet meer zo laag geweest.

Dat is reden voor versoepeling, en dus mag de horeca niet alleen buiten, maar ook binnen open. Daarnaast worden de openingsuren aangepast van 5 uur ‘s morgens tot 23.30 uur., o is te lezen. Ook buffetten, feesten, recepties en banketten zijn weer mogelijk in afgescheiden ruimtes met maximaal 50 personen. Evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden, sporttrainingen en congressen mogen ook weer. Evenals de heropening van bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren met ventilatieprotocollen, binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie en tropische zwembaden. Alle veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van kracht.

Daarnaast breidt het aantal landen dat van oranje naar geel gaat uit. Gisteren werd al duidelijk dat vakanties naar Duitsland en Oostenrijk weer mogelijk worden. Vandaag komen daar Italië, bij heel Noorwegen, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije bij. Belangrijke vakantielanden als Frankrijk, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk staan nog op oranje.