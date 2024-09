Melissa Oosterwolde lanceert eerste pop-up store in Rotterdam

Melissa Oosterwolde, bekend om haar opvallende ontwerpen voor beroemdheden en artiesten, opent binnenkort haar eerste pop-up store in Rotterdam. Het team van Oosterwolde heeft dit aangekondigd in een persbericht. Deze pop-up store is een primeur voor het gelijknamige merk, dat al in meer dan 42 verkooppunten in Nederland, België, Duitsland en Engeland te vinden is.

Oosterwolde, die meer dan tien jaar actief is in de modewereld, heeft onlangs haar eerste casual lijn gelanceerd. Na vijf succesvolle seizoenen biedt de ontwerpster nu een persoonlijkere ervaring aan in de pop-up store, die te vinden is in winkelcentrum Alexandrium van 27 tot 29 september. Bezoekers krijgen de kans om meer details over de nieuwste collecties te ontdekken en te genieten van hapjes en drankjes.

De nieuwe collectie omvat casual chique kledingstukken in kleuren zoals magenta, taupe, bruin, peach en camel, en is beschikbaar in maten XS tot XXL. De prijzen variëren van 179,99 euro voor een blazer dress tot 48,95 euro voor een mesh body. Oosterwolde reageert in het persbericht: “Onze missie is simpel: met kwalitatief hoogwaardige kleding willen we vrouwen op elk moment van de dag speciaal laten voelen.”