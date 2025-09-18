Meller opent eerste internationale winkel in Amsterdam

Het in Barcelona gevestigde Meller, een digitaal merk gespecialiseerd in zonnebrillen en [onlangs voor 80 procent overgenomen door de Indiase groep Lenskart, vestigt zich in Amsterdam met de opening van een fysieke winkel in een van de drukste winkelstraten van de Nederlandse hoofdstad.

Met deze opening introduceert Meller zijn tweede eigen verkooppunt en de eerste buiten Spanje.

De winkel, gevestigd op Kalverstraat 160, heeft een oppervlakte van 142 vierkante meter, verdeeld over drie ruime verdiepingen die zowel voor verkoop als opslag gebruikt worden. Dankzij de strategische ligging in het winkelgebied tussen de Dam, het Muntplein en de Bloemenmarkt, populaire plekken voor bezoekers van de stad, trekt de locatie veel potentiële klanten.

Van digitaal model naar een omnichannelstrategie

Meller heeft zijn groei tot nu toe te danken aan online verkoop, wat in het laatste boekjaar 96 procent van de omzet vertegenwoordigde, aangevuld met een uitgebreid multimerkennetwerk van meer dan 600 verkooppunten. Sterker nog, 94 procent van de omzet is afkomstig uit internationale markten.

De komst van Lenskart lijkt een strategiewijziging te hebben versneld van een puur digitaal model naar een ambitieuzere omnichannelstrategie die de fysieke aanwezigheid van het merk in belangrijke internationale markten wil versterken, en bevestigt Nederland als een strategische markt voor Spaanse merken.

De overname van Meller door de Indiase gigant, ter waarde van meer dan 40 miljoen euro, was meteen de entree van Lenskart op de Europese markt. De transactie verliep via de dochteronderneming van Lenskart in Singapore en omvatte de aankoop van 80 procent van het kapitaal van het bedrijf uit Barcelona, dat tot dan toe in handen was van de drie oprichters en een groep particuliere investeerders.

In het laatste boekjaar noteerde Meller een omzet van 28,3 miljoen euro en een EBITDA van 5,8 miljoen euro.

