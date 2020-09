Merk met 'vegan bontjassen' debuteert in Europa

Dat de vegan mode een momentum blijft opbouwen , wordt nu nog eens onderstreept. Apparis, het vegan modemerk dat bekend is om zijn kleurrijke jassen van imitatiebont, kondigt de lancering aan van zijn Europese webshop.

Na deze zomer een inzamelingsactie van 3 miljoen dollar te hebben georganiseerd, zet het merk, opgericht door twee Fransen die momenteel in New York gevestigd zijn (Amélie Brick en Lauren Nouchi), zijn ontwikkeling in Europa voort met deze nieuwe webshop, aldus het persbericht.

Het succes van het merk werd met name gegenereerd door de opname van Apparis op de lijst '30 Under 30 'van Forbes Art & Style 2020. Een belangrijke erkenning voor dit modemerk, dat eerder al succes vond aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Volgens de Google Trends-zoekmachine piekte de term 'veganistische mode' in populariteit in januari 2020, een piek die ook terug te vinden was in oktober 2017. In 2016 wijdde de World-website een artikel aan het onderwerp, die de opkomst van veganistische mode uitlegt met de woorden van de Franse ontwerper Amélie Pichard, die in het bijzonder sprak over "een dubbele evolutie in de markt: innovatieve en verfijnde materialen en een radicale verandering in de perceptie van dit doel".

Voor de herfstcollectie 2020 zijn de ontwerpen van Apparis gemaakt van 100 procent gerecyclede materialen met voeringen van gerecycled polyester. Ook geeft het merk op zijn website aan dat het tegen het najaar van 2021 geen plastic verpakkingen meer voor zijn accessoires wil gebruiken.

Wereldwijd wordt Apparis met name gedistribueerd op Galeries Lafayette, Rent The Tunway, Moda Operandi en op Farfetch.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.