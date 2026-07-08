Meryll Rogge heeft een eigen webshop gelanceerd

In Parijs - op de PFW Men’s - stelde ze haar nieuwe SS27 collectie voor middels een installatie, in samenwerking met de Brusselse boekenshop Saint Martin Bookshop. Onder de titel 'What Makes a Collection?' werden kleding, boeken en alledaagse objecten samen gepresenteerd, die als inspiratiebron dienden voor creaties uit de SS27 collectie. Dit vond plaats in de residentie van de Belgische ambassadeur in Parijs. De installatie was geïnspireerd op het werk van kunstenaar Claes Oldenburg.

De boeken die tijdens de PFW presentatie zijn gebruikt, zijn nu ook in de nieuwe online webshop van Meryll Rogge verkrijgbaar, zo meldt een Belgische woordvoerder van het label in een persbericht.

Meryll Rogge lanceert e-commerce: geeft met PFW Men presentatie SS27 het startschot

Volgens de woordvoerder had Rogge zich na het winnen van de ANDAM-prijs vorig jaar tot doel gesteld een eigen webshop op te zetten. Ook kwam er vanuit consumenten vraag naar een d2C-online kanaal, vooral uit de Verenigde Staten en Japan, zo meldt ze desgevraagd.

Rogge, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, richtte haar gelijknamige label op in 2020. Sinds juli 2025 combineert ze haar eigen merk met haar functie als creatief directeur van het Italiaanse modehuis Marni.

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