Meta stapt fysieke retail in met eigen winkel

Meta (voorheen bekend als Facebook) opent een eerste fysieke winkel. In de winkel zullen alle fysieke producten uit te proberen zijn die Meta heeft gemaakt, zoals onder andere de Ray-Ban Stories, zo is te lezen in een persbericht.

De winkel is gevestigd op de Meta-campus in Burlingame in de Verenigde Staten. De vestiging opent haar deuren op 9 mei voor het publiek. Consumenten kunnen dan gebruik maken van Portal, een video-bel apparaat, Ray-Ban Stories uitproberen en virtuele realiteit ontdekken met een demo van Quest 2, aldus het persbericht.

“Als mensen de technologie eenmaal hebben ervaren, zullen ze een betere waardering hebben ervoor. Als we onze baan goed doen, dan verlaten mensen de winkel en vertellen ze hun vrienden dat ze ‘de Meta Store moeten bezoeken’,” aldus Martin Gilliard, hoofd van Meta Store, in het persbericht. “Uiteindelijk willen we met de Meta Store mensen laten zien wat er mogelijk is met onze producten vandaag de dag, terwijl we ook een glimps van de toekomst laten zien met de metaverse die tot leven komt - en hopelijk het concept van de metaverse minder mysterieus maken.”