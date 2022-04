Mexx keert terug in winkelstraat: “Tijd voor een retail avontuur”

Modemerk Mexx keert in mei terug in de fysieke winkelstraat. Het merk opent namelijk in winkelcentrum Hoog Catherijne in Utrecht weer een eerste winkel, zo is te lezen in een persbericht van het merk. “Het is hoog tijd voor een retail avontuur voor het fashion merk dat al jaren (inter)nationale bekendheid geniet,” aldus het merk.

In de winkel is naar eigen zeggen een ‘nieuw en verfrissend retail concept’ te vinden waarbij de online en offline wereld worden samengebracht. “Er is duidelijk behoefte aan een winkel waarbij de complete collectie in een authentieke Mexx omgeving wordt getoond. Deze fysieke winkel biedt ons de mogelijkheid om persoonlijke momenten met consumenten te creëren en bijdragen aan een ultieme winkelbeleving,” aldus Nathalie Gadeyne, marketing director en art director Mexx in het persbericht.

In de vestiging is de gehele collectie te vinden: kleding, schoenen en accessoires voor dames en heren. Mexx meldt in het persbericht dat service en het persoonlijke advies centraal staan bij de ‘ultieme winkelbeleving’. In het winkelconcept is gebruik gemaakt van ‘ronde, organische vormen’ die tederheid en liefde symboliseren waar het merk voor staat. Daar tegenover staan de strakke lijnen en betonnen wanden ‘die goed passen bij de eigentijdse uitstraling en toegankelijkheid van het modemerk’.

Het oog viel op Utrecht als locatie voor de winkel vanwege de centrale ligging. “Als er nog een andere mooie locatie op ons pad komt die bij het merk past, staan we uiteraard open voor nieuwe mogelijkheden om nóg meer consumenten te bereiken.”

De winkel opent haar deuren op 2 mei.