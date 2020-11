Minder pinbetalingen, maar wel grotere bedragen

Nederlands hebben in oktober minder pinbetalingen gedaan, zo blijkt uit de cijfers van Betaalvereniging Nederland. Ondanks de afname van 5 procent, is er wel meer omzet gedraaid met pinbetalingen.

In oktober werden er 413 miljoen pintransacties gedaan, een afname dus van 5 procent. De omzet die gemaakt wordt door pinbetalingen ligt echter 7 procent hoger. In oktober leverden de transacties 11 miljard euro aan omzet op.

Betaalvereniging Nederland merkt ook enkele trends op. Namelijk 85 procent van alle pinbetalingen aan de kassa is contactloos. Van deze contactloze betalingen wordt 15 procent met een smartphone, smartwatch of ‘wearable’ gedaan. Daarnaast wordt het vaakst kort voor de lunch en tussen half drie en half zes ‘s middags gepind. Als men kijkt naar de dagen is het het drukst op zaterdag en vrijdag en het minst druk op zondag en maandag.