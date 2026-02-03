Mislukte pakketbezorging zorgt in 2025 voor zestien miljoen onnodige kilometers

In 2025 zijn in Nederland 16 miljoen onnodige kilometers gereden als gevolg van mislukte afleverpogingen van pakketten. Dat blijkt uit de Pakketradar van logistiek SaaS-platform Wuunder, op basis van data van de Autoriteit Consument & Markt en Wuunder zelf.

Uit het persbericht blijkt dat na een mislukte bezorging aan huis vorig jaar 3,3 procent van de consumentenzendingen – in totaal 16,3 miljoen pakketten – alsnog naar een pakketpunt werd gebracht. In het vierde kwartaal lag dit aandeel met 4,1 procent het hoogst. Deze mislukte afleveringen zorgden voor extra ritten van consumenten naar afhaalpunten: in het eerste tot en met het derde kwartaal betrof dit circa 3 procent van de zendingen, terwijl dit aandeel in het vierde kwartaal met 37,3 procent toenam. In totaal leidde dit in 2025 tot 5,27 miljoen extra autoritten.

Op dinsdag lag het aantal ritten naar pakketpunten het hoogst, bijna 95 procent boven het gemiddelde van andere werkdagen. Tegelijkertijd geven consumenten volgens de data de voorkeur aan bezorging op maandag of vrijdag, terwijl de meeste leveringen plaatsvinden op dinsdag en woensdag. Deze voorkeur sluit aan bij de trend van best day delivery, waarbij vervoerders inspelen op de vraag van klanten om zendingen op de meest gewenste dag te plannen om zo klanttevredenheid en efficiëntie te verhogen.

Naast mislukte afleverpogingen speelde ook herverzending een rol. In 0,5 procent van de gevallen konden pakketten niet in één keer worden bezorgd door directe retourzendingen of adresfouten, goed voor 2,52 miljoen opnieuw verzonden pakketten. In het vierde kwartaal steeg dit aandeel naar 0,59 procent. Volgens Wuunder brengt het opnieuw versturen van deze zendingen niet alleen extra milieubelasting met zich mee, maar ook jaarlijkse kosten van circa 28 miljoen euro voor retailers aan verzend-, retour- en boetekosten.