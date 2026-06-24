Miss Etam weer in de winkelstraat met eerste ‘testlocatie’

Damesmodemerk Miss Etam opent op donderdag 2 juli weer een winkel in Doetinchem, zo meldt vakblad RetailTrends. Het is de eerste fysieke vestiging sinds het faillissement in 2021, waarna het merk in 2022 een online doorstart maakte.

Na een lastige fase probeert Miss Etam nu een nieuw franchisemodel uit, waarbij zelfstandige ondernemers de locaties runnen. Dit verlaagt de vaste kosten en verantwoordelijkheden voor het modebedrijf, maar brengt ook risico’s met zich mee. Etam start daarom met ‘testwinkels’, waarvan de eerste aan de Doetinchemse Catharinastraat. Bij succes volgt een landelijke uitrol.

Miss Etam behoorde lange tijd tot het Belgische concern Fng. Toen deze groep in 2020 failliet ging, kwam het merk binnen enkele maanden in handen van Nederlander Martijn Rozenboom. In 2021 gingen de bv’s opnieuw failliet vanwege onbehoorlijk bestuur, zo bevestigde het Amsterdamse Gerechtshof later, in april 2026. In maart 2022 traden nieuwe eigenaren Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld aan. Onder hen maakte het merk een goede start als online-only-concept, en betrad het in 2025 ook weer de wholesalemarkt.