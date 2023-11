Mode en meubels onder één dak: Dit is wat retailer Falkenberg te bieden heeft in München

München - De Münchense conceptstore Falkenberg biedt in de Franz-Joseph-Straße een assortiment mode, meubels en woonaccessoires dat is samengesteld door Sabine Falkenberg en haar team. Het bijzondere aan de winkel is de aangrenzende flat in een oud gebouw, die wordt gebruikt als showroom om interieurconcepten te presenteren. In dit interview legt de eigenaar uit wat er achter dit concept zit, welke rol trends hierin spelen en waarom ze op dit moment geen mode aanbiedt in haar online shop.

Falkenberg brengt meubels en mode samen in één winkel.

Het unieke idee - twaalf jaar geleden - was om een integratief warenhuis te creëren dat mode- en meubelcollecties vanaf het begin op een ongekend niveau combineert.

Klanten kunnen meubels en verlichting vinden - die voorheen uitsluitend in traditionele meubelzaken werden verkocht - zoals Cassina, Louis Poulsen en Thonet. We presenteren ook hoogwaardige en draagbare mode van onder andere Paul Smith, Marni, Plan C, Johnstons of Elgin en Odeeh. Meubels en mode staan op gelijke voet. Het assortiment wordt aangevuld met nicheproducten en spannende nieuwkomers. We hebben ook enkele collecties exclusief voor Zuid-Duitsland op voorraad, zoals de meubels van de Deense ontwerper Finn Juhl.

Om dit te bereiken vertrouwt u op een concept dat bestaat uit een winkel en een 'platte' showroom…

De 'platte aanpak' is hiervoor de ideale vorm. Het kan worden gerealiseerd door een klassieke winkel direct te combineren met een prachtige art nouveau flat in een oud gebouw. Het is altijd een 'oh en ah' ervaring voor klanten, want dat verwacht je niet van de winkel. Hier presenteer ik nieuwe collecties en leef ik me uit met stoffen en textielontwerpen. We werken samen met galerieën waarvan ik de kunst mag selecteren en presenteren in mijn pand.

Falkenbergs showroom Credits: Falkenberg

Wat zijn de bedoelingen van uw klanten als ze de winkel bezoeken? Zijn ze op zoek naar een woonaccessoire om vervolgens het bijpassende vest bij het bankkussen te kopen?

Onze klanten waarderen onze manier van schatzoeken. Het doel is om uit het grote en diverse aanbod van fabrikanten en collecties te filteren wat zeldzaam is om te vinden en deze te harmoniseren tot een geweldig geheel. Er is zoveel te ontdekken buiten de mainstream van het design.

Deze schoonheden, die duurzaamheid, traditie en vakmanschap als gemene deler hebben, moeten een kader krijgen en gecureerd worden zodat klanten hun eigen verlangen kunnen ontwikkelen om ze te ontdekken en geïnspireerd te raken door de tactiele en visuele ervaring. Het is echt een soort 'slow shopping'.

Welke criteria gebruik je om de kledingstukken te selecteren?

Ik hou van kledingstukken die gemaakt zijn volgens het atelierprincipe - of het nu een jurk, een rok, een jasje of een sjaal is. De gebruikte stoffen worden verwerkt door de beste wevers en zijdedrukkers en de productie vindt uitsluitend plaats in Europese ateliers, fabrieken en ambachtelijke meesters. Het resultaat van dit consequent gerealiseerde verlangen naar 'anti-industrialiteit' is mode die niet alleen voldoet aan de hoogste eisen qua uiterlijk, maar ook qua vakmanschap. Het doel is om producten te presenteren waar je niet slechts één seizoen plezier van hebt, maar jarenlang, perfect passend bij je eigen persoonlijke stijl, draagbaar maar met een zekere 'je ne sais quoi'.

Falkenberg biedt geselecteerde merken zoals Marni en Plan C Credits: Falkenberg

Besteedt u aandacht aan het samenspel met woonaccessoires in de winkel?

Ik vind het erg leuk om te stylen, om voortdurend dingen te herschikken en te herpositioneren. De winkel heeft drie prachtige grote etalages, wat hier gewoon perfect voor is.

Spelen trends ook een rol?

Trends spelen een ondergeschikte rol, ze kunnen een inspiratiebron zijn, maar in de eerste plaats volgen we ons eigen gevoel.

Waarom is er geen mode in uw webshop?

Mode is leuk - des te meer als je klanten de mogelijkheid biedt om textiel met al hun zintuigen te ervaren, om het gevoel van het dragen van een kledingstuk op hen te laten inwerken en om een schat te vinden die hen jarenlang zal vergezellen. Daarom bieden we mode tot nu toe offline aan.

Onze online winkel wordt voortdurend verder ontwikkeld, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met verschillende criteria. Woonaccessoires en geuren zijn al geïntegreerd.

Een etalage van Falkenberg. Credits: Falkenberg

De feestdagen staan voor de deur. Welke stukken mogen niet ontbreken op het verlanglijstje van mode- en designliefhebbers?

De Radiofonografo van Brionvega, de Trunk Bag van Marni, de Reclining Stag van Nymphenburg, de Pelican Chair van Finn Juhl en de PH 2/1 tafellamp uit de Pale Rose Edition van Louis Poulsen.

De moeilijke algemene economische situatie wordt echter ook steeds duidelijker in het hogere prijssegment. Wat zijn uw verwachtingen voor de feestdagen?

Persoonlijk kijk ik uit naar de feestelijke periode voor Kerstmis. Het geven van vreugde aan dierbaren, de traditie van attent en vreugdevol cadeaus geven is iets wat we uitdragen in de winkel. Dit wordt weerspiegeld in ons advies en onze betrokkenheid bij het kiezen van kerstverrassingen en het liefdevol inpakken van cadeaus.

Ik maak me minder zorgen over de algemene economische situatie dan over de veranderde wereldwijde situatie, die van invloed kan zijn op het koopgedrag van klanten. Ik heb dit echter nog niet kunnen bevestigen.