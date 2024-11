Mode-items meeste online gekochte producten in eerste helft 2024

Nederlanders kopen opnieuw mode-items het meest online. Deze artikelen staan bovenaan de lijst van meest online gekochte producten in de eerste helft van 2024, zo blijkt uit de recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de eerste zes maanden van 2024 koopt 59 procent van de bevolking van boven de 12 jaar kleding, sportkleding, schoenen en accessoires via het internet. Het percentage groeit met twee procent, vergeleken met vorig jaar. Mode-items staan al een aantal jaren bovenaan de lijst van meest online gekochte producten.

In totaal kocht 81 procent van de bevolking boven de 12 jaar iets online. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar, aldus het CBS. Het online kopen van producten steeg sterk gedurende de coronacrisis (2020 en 2021). In 2022 nam de groei af maar zette dit in 2023 en 2024 weer door.