Mode-ondernemer Kiki Niesten opent winkel ‘K ik i voor iedereen’

Maastricht heeft er een nieuwe modewinkel bij. Bekende mode-ondernemer Kiki Niesten heeft de winkel ‘K ik i voor iedereen’ geopend waarin merken te vinden zijn uit een iets lagere segment dan de reguliere winkels van Niesten.

Zo zijn de merken Sofie d’Hoore, Kassl Editions, Dries van Noten, Wandler, Closed, Aspesi en Extreme Cashmere er te vinden. In haar andere winkels verkoopt Niesten bijvoorbeeld catwalk stukken van Prada, Chloé, The Row en Miu Miu.

Binnenkijken bij 'K ik i voor iedereen'

Het winkelconcept is zo ontworpen dat er meer nadruk ligt op het feit dat de winkel ‘voor iedereen’ moet zijn. Zo moest het interieur er niet te duur of te chic uitzien. Er is gekozen voor een volledig witte winkel die vrij open is ingericht met veel ronde vormen en spijlen. De spijlen vormen een belangrijk thema in de winkel omdat de wenteltrap die eerder al in het pand stond behouden moest blijven. Architect Maurice Mentjens heeft toen besloten de spijlen door te voeren in het concept en ze te gebruiken als kledingrek en presentatierek voor bijvoorbeeld parfums en kleine accessoires.

‘K ik i voor iedereen’ is te vinden op Stokstraat 29 in Maastricht. De winkel is tegenover de reguliere Kiki Niesten winkel te vinden en vlakbij de outletwinkel Kiki’s Stocksale. Mentjens is ook verantwoordelijk voor het winkelconcept in de laatstgenoemde winkel.

FashionUnited heeft contact gezocht met Niesten voor aanvullende informatie. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld.

Credits: Beeld Kiki Niesten / foto door Hugo Thomassen.

