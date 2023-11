Modehuis Peeters in Eindhoven sluit deuren na overlijden eigenaar

Modehuis Peeters zal februari 2024 de deuren sluiten. Deze beslissing is genomen nadat ondernemer en eigenaar Harry Michielsen is overleden op 66-jarige leeftijd, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Modehuis Peeters werd opgericht in 1896 door de gezusters Peeters, maar was al enige tijd in handen van de familie Michielsen. Harry Michielsen werkte zo’n veertig jaar in de zaak. De ondernemer wilde de zaak graag aan iemand doorgeven, maar wel met de voorwaarde dat deze het zou doen ‘in de geest van Harry’. “Dat is helaas niet gelukt, waardoor nu onvermijdelijk het einde nadert,” aldus de vrouw van de ondernemer tegen de krant.

Michielsen is na een ziekbed overleden op 24 oktober.