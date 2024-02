Modeketen C&A wil zijn winkelnetwerk uitbreiden in Duitsland

De Nederlands-Duitse modeketen C&A wil haar winkelnetwerk in Duitsland uitbreiden. Giny Boer, het Nederlandse hoofd van C&A Europa, kondigt in een interview met Süddeutsche Zeitung aan dat ze van plan is om na een fase van sluitingen weer nieuwe winkels te openen.

“In Duitsland zal C&A in de toekomst zo’n 400 winkels tellen, of het er precies 400 of 410 zijn is minder van belang, zolang ze zich maar op de juiste locatie bevinden”, zei ze. De moderetailer heeft momenteel 388 winkels in Duitsland.

Het doel is ook om flexibeler te worden bij de inkoop van goederen. “We willen minder afhankelijk zijn van Azië”, zei Boer. De reden hiervoor is de kwetsbaarheid van toeleveringsketens. “We hebben recent meerdere keren ervaren hoe fragiel die zijn: tijdens de pandemie, door de blokkade van het Suezkanaal en nu door de aanvallen op de Rode Zee”, aldus de C&A-chef. “Om flexibeler te kunnen reageren, willen we onze goederen in de toekomst uit meer landen betrekken.” C&A heeft ook zijn productassortiment met 30 procent laten krimpen.

Pas in november zei het nieuwe C&A-hoofd van Duitsland, Carsten Horn, dat de modeketen in de komende drie jaar 100 nieuwe winkels in Europa wil openen. Het bedrijf geeft vooral de voorkeur aan locaties in de buurt van stadscentra. Eind vorig jaar had C&A 1.300 winkels in 17 landen. Volgens eerdere informatie heeft het bedrijf al twee derde van zijn vestigingen gemoderniseerd. Er waren echter ook sluitingen: volgens het bedrijf sloten 21 winkels in Europa in 2023.