Modeketen TerStal opent vier winkels in oud Blokker-panden, kijkt naar Belgische expansie

Modeketen TerStal doet zijn intrede in vier oud Blokker-panden, waarvan een in Zaandam en Wateringen, en twee in Rotterdam. De modeketen heeft daarnaast nog andere onderhandelingen lopen voor andere nieuwe locaties, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. TerStal kijkt ook naar mogelijkheden om de Belgische markt te betreden.

Met de nieuwe vestigingen, die in maart zullen openen, telt TerStal 220 winkels in de Nederlandse winkelstraten. De modeketen heeft als doel driehonderd winkels in Nederland op zijn naam te hebben en focust met uitbreiding op de Randstad, zo is te lezen. “Deze uitbreiding is belangrijk binnen onze groeistrategie en stelt ons in staat om een groter publiek te laten kennis maken met onze modecollecties tegen prima prijzen”, deelt Niek Gloudemans, algemeen directeur van TerStal.

Nu Nederland bijna lijkt verzadigd, kijkt TerStal naar een volgende markt: België. Deze markt wordt momenteel onderzocht als volgende plek om zich te vestigen.

TerStal is een Nederlandse modeketen die betaalbare mode aanbiedt voor het hele gezin. De modeketen heeft 220 winkels in Nederland en is online aanwezig. TerStal speelt in op de laatste modetrends door het assortiment regelmatig te vernieuwen.