Modemerk By-bar opent deuren in België

Nederlands fashionlabel By-bar heeft de deuren van haar brandstore in Gent geopend. Het is de tweede brandstore van het fashionlabel en de eerste in België, zo met het persbericht.

By-bar, een Nederlands kleding- en accesoirelabel voor dames en meisjes, opende in 2019 voor het eerst haar deuren in Maastricht. Dit was volgens het persbericht voor eigenaresse Barbara Brenninkmeijer een droom die uitkwam.

Het modemerk is in 2008 opgericht. Barbara Brenninkmeijer begon met het verkopen van oorbellen en het merk is inmiddels uitgegroeid tot een volledig moderne collectie van kleding, sieraden en tassen. De stijl van Barbara wordt omschreven als ‘een scandinavisch clean design met een touch of female effortless’.

Pop-up

By-bar gaat niet voor de eerste keer over de grens. In december 2020 nam het modemerk een voorproefje door een pop-up te openen in Antwerpen. Daarnaast opende het merk een pop-up in Den Bosch en Bussum.

Verkooppunten

De brandstore in Gent is te vinden op Brabantdam 7. Tevens zijn hier andere brandstores, hippe restaurants en bijzondere boetieks te vinden. By-bar heeft ondertussen 323 verkooppunten en is in actief in België, China, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje.