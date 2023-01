Modemerk By-Bar sluit brandstore in België

De brandstore van By-Bar in Gent sluit haar deuren, dat bevestigt Dewy van Banning, communicatiemanager bij By-Bar, telefonisch aan FashionUnited. De brandstore sluit per 1 februari haar deuren.

"We hebben destijds de brandstore geopend om te kijken hoe dat aan zou slaan. We merken dat de ruimte van de winkel niet groot genoeg is om in lijn te staan met onze merk- en collectiepresentatie. We vinden het belangrijk dat de klant de juiste beleving krijgt en dat was in deze winkel niet mogelijk. Daarom hebben we het huurcontract niet verlengd”, vertelt Van Banning.

De sluiting van de winkel betekent niet het einde van By-Bar in België. Van Banning vertelt dat het bedrijf op dit moment in een onderzoeksfase zit om te kijken waar By-Bar mogelijk een andere brandstore kan openen. “België is en blijft een van onze belangrijkste markten.” Daarnaast heeft By-Bar nog altijd de brandstore in Maastricht en is het Amsterdamse modemerk verkrijgbaar bij meer dan 300 verkooppunten in België, Duitsland, Nederland en Spanje.

Het Amsterdamse modemerk is opgericht in 2008. Barbara Brenninkmeijer begon met het verkopen van oorbellen. Het merk is inmiddels uitgegroeid tot een volledig moderne collectie van kleding, sieraden en tassen. De stijl van By-Bar wordt omschreven als ‘een scandinavisch clean design met een touch of female effortless’.