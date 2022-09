Modemerk Dickies opent eerste Europese monobrandstore

Modemerk Dickies opent op 1 oktober de eerste monobrandstore in Europa. Het merk strijkt neer in Londen aan Carnaby Street, zo laat het merk weten in een persbericht.

In de winkel zal de gehele collectie van het merk te vinden zijn. “We willen dichterbij onze gemeenschap komen en onze gehele collectie tonen,” aldus Giuseppe Lapenta, EMEA senior marketing manager bij Dickies, in het persbericht. “De winkel zal dienen als een fysieke ruimte waar klanten zich met het merk kunnen verbinden door middel van unieke programmering zoals ervaringen en workshops die bij ons merk DNA passen.”

Dickies bestaat in 2022 precies honderd jaar. De winkel op Carnaby Street in Londen zal dan ook ingaan op het 100-jarige erfgoed van het merk in het segment workwear.