Modemerk Josh V opent dit voorjaar eerste monobrandwinkel

Nederlands modemerk Josh V gaat een eigen fysiek winkelpunt openen. Het merk opent dit voorjaar een winkel in Laren, aldus een persbericht. Het zal ook niet de laatste zijn, zo wordt gehint.

Het merk Josh V heeft altijd een sterke focus gehad op het online platform en later ook via wholesalepartners. Het merk wordt verkocht in 9 landen in Europa bij ruim 400 partners. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet de ambitie had om eigen winkels te openen. Dus zelfs mijn team was verrast toen ik toegaf dat ik van gedachten was veranderd”, aldus oprichter Josh Veldhuizen in het bericht. “Er is zoveel vraag naar fysieke winkels vanuit onze doelgroep, dat kon ik niet meer negeren. Met de eerste brandstore in Laren rollen we onze omnichannel strategie uit en openen we komende jaren meerdere Josh V brandstores.”

De winkel in Laren heeft een winkeloppervlak van 145 vierkante meter. De volledige collectie van het merk Josh V kan er getoond worden. “Als woonplaats van Josh Veldhuizen weerspiegelt Laren het persoonlijke karakter dat centraal staat in de visie van Josh V. De rustige en gunstige omgeving van Laren past perfect bij de waarden van het merk: een hoog serviceniveau bieden, een persoonlijke benadering en advies op maat”, aldus het bericht.

Een precieze openingsdatum van de winkel is nog niet bekend.