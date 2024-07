Modemerk K-Way opent winkel in Knokke

Modemerk K-Way is neergestreken in Belgische kustplaats Knokke. Het betekent een uitbreiding van het winkelportfolio van het merk in België aangezien het al winkels in Brussel, Wijnegem en Woluwe heeft.

K-Way schrijft in een persbericht dat het ‘een nieuw hoofdstuk in de evolutie van het merk als high-end lifestylebestemming’ markeert. Kustplaats Knokke staat bekend als luxueuze badplaats en verwelkomt dan ook regelmatig luxemerken.

De winkel is naar eigen zeggen een ‘eerbetoon aan de iconische en tijdloze Le Vrai jassen’. Een mix van kleurrijke materialen en verlichting is dan ook gehanteerd.

Het winkelpui van K-Way in Knokke. Credits: K-Way

K-Way in Knokke. Credits: K-Way

K-Way in Knokke. Credits: K-Way

K-Way in Knokke Credits: K-Way