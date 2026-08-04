Modemerk Labfresh kiest Utrecht voor vierde winkel

Het Nederlandse kledingmerk Labfresh breidt zijn fysieke retailnetwerk verder uit. Het merk opent in oktober een vierde winkel aan de Oudegracht 154 in Utrecht, zo schrijft medeoprichter Lotte Vink in een bericht op LinkedIn.

Volgens Vink is de keuze voor de locatie het resultaat van een langdurig zoekproces. Hoewel het bedrijf de financiering voor de volgende twee winkels al acht maanden geleden rond had, besloot Labfresh te wachten op een locatie die beter aansloot bij de ambities van het merk. "Vandaag ben ik trots dat we dat geduld hebben gehad. Deze locatie voelt als de juiste keuze," schrijft Vink.

Met de opening in Utrecht breidt Labfresh zijn winkelnetwerk uit naar vier fysieke vestigingen. Het merk heeft al winkels in Amsterdam, Kopenhagen en in winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Groei op meerdere fronten

De uitbreiding van het winkelnetwerk volgt op een periode van groei voor Labfresh. Begin 2025 haalde het Nederlandse modemerk via een crowdfundingcampagne ruim 350.000 euro op voor de ontwikkeling van een damescollectie. Met die uitbreiding zette het merk, dat bekendstaat om geur- en vuilafstotende kleding, voor het eerst de stap naar damesmode.