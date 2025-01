Labfresh maakt stap naar damesmode dankzij succesvolle crowdfunding

Labfresh breidt uit naar damesmode. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een succesvolle crowdfundingcampagne. Het Nederlandse modemerk haalde zo’n 343.000 euro op één weekend, zo meldt Labfresh in een persbericht. Op het moment van schrijven staat de teller op 354.200 euro.

Het Nederlandse modemerk maakte in december bekend de stap naar damesmode te willen maken. Daar was geld voor nodig. Met hun achtste crowdfundingcampagne kan dit nu worden gerealiseerd. De crowdfunding loopt nog steeds. Labfresh heeft het doel om 700.000 euro op te halen om vijf nieuwe drops in het komende jaar te realiseren.

Naast de succesvolle crowdfundingcampagne hebben ruim 2.000 klanten zich aangemeld om te helpen bij het testen en vormgeven van de eerste stijlen, zo is te lezen. Klanten zullen middels fit-evenementen en uitgebreide gebruikersfeedback deel uitmaken van een open proces. “Voor ons is het allerbelangrijkste om pasvormen te ontwikkelen die zoveel mogelijk mensen aanspreken en snel favoriet worden in hun garderobe”, deelt Lotte Vink, mede-oprichter van het modemerk.

Labfresh staat bekend om de geur- en vuilfafstotende kleding. Alles begon ooit met een wit overhemd voor mannen, maar inmiddels heeft het merk al verschillende collecties in het assortiment. Labfresh maakt nu voor het eerst de stap naar damesmode.