Modemerk Liebeskind Berlin opent eerste Nederlandse brandstore

Modemerk Liebeskind Berlin strijkt neer op het Koningsplein Amsterdam, zo meldt vastgoedbeheerder CBRE in een persbericht Hoewel het niet de eerste winkel in het land is, is het wel de eerste brandstore. Tot nu toe had het merk nog alleen outletwinkels in Nederland.

Op dit moment is alleen bekend dat Liebeskind Berlin een huurovereenkomst heeft gesloten voor de winkel op Koningsplein 11. Hier zit op dit moment nog een Villeroy&Boch winkel. Er is geen verdere informatie over de openingsdatum van de Liebeskind Berlin winkel of hoe de winkel eruit zal zien.

Liebeskind Berlin is een Duits tassenmerk. Het merk omschrijft zichzelf als ‘ tijdloos’.