Modemerk Loavies opent eerste winkel

Nederlands damesmodemerk Loavies gaat de winkelstraat in. Het merk opent dit voorjaar een brandstore in Utrecht, wat meteen de allereerste winkel is van Loavies. “Voor het eerst brengt het merk haar online wereld tot leven in een fysieke ruimte. Geen doorsnee winkel, maar een groots opgezette brandstore waar fashion, content en beleving samenkomen”, aldus het merk in het statement.

De winkel kent meerdere bijzondere details. Zo heeft het een eigen café, ‘bestie-pashokjes’, zelfscankassa’s, een photobooth, een groot scherm dat trending Tiktoks toont, een Tiktok live corner én is het hele concept ontworpen met behulp van AI, zo is te lezen in het persbericht.

De Tiktok live corner is een speciaal ingerichte livestreamruimte waardoor Loavies makkelijk kan inspelen op live shopping. De hoek is ook te gebruiken door bezoekers om er content te creëren. Consumenten kunnen namelijk als hosts zelf ook commissie ontvangen door te streamen voor Loavies, zo stelt het persbericht.

Loavies legt in het persbericht de nadruk op de hulp van AI. Desgevraagd vertelt het merk dat AI een steeds grotere rol speelt binnen het bedrijf. In het ontwerpproces is het ingezet als ‘creatieve sparringspartner’. “Het heeft ons geholpen om sneller concepten te visualiseren, nieuwe vormen en materialen te onderzoeken en onze digitale identiteit te vertalen naar een fysieke ruimte.” Het merk verduidelijkt wel dat AI niet de creativiteit vervangt, maar juist versterkt. “Het stelt ons in staat om innovatiever, efficiënter en relevanter te blijven voor onze community.”

Loavies opent brandstore in Utrecht

Loavies oprichter Anna Meilink meldt dat de opening van de winkel ‘een duidelijke stap richting de toekomst van retail’ is. Ze verduidelijkt dat Loavies altijd bewust gekozen heeft voor online groei, maar vanuit de community een behoefte zag aan een fysieke plek. “Na Covid merkten we dat offline retail relevant bleef en dat we met een fysieke winkel een andere lading aan ons merk kunnen geven. Vanaf het moment dat de juiste locatie op ons pad kwam, is het snel gegaan. In relatief korte tijd hebben we het concept ontwikkeld en gerealiseerd. Dankzij een duidelijke visie en een sterk team hebben we de winkel kunnen neerzetten zoals we hem voor ogen hadden: vernieuwend, toekomstgericht en volledig in lijn met ons merk-DNA”, zo vertelt ze tegen FashionUnited.

De keuze voor Utrecht voelde voor Loavies als een logische en strategische stap. “Het is een centraal gelegen stad met een sterke retailpositie en een jonge, modebewuste doelgroep die perfect aansluit bij onze community. Daarnaast zien we dat een groot deel van onze online klanten uit de regio Utrecht komt. Door juist daar onze eerste fysieke winkel te openen, kunnen we onze digitale community ook offline ontmoeten.”

Loavies maakte in 2019 een tijdelijke stap naar de retail met een eigen pop-up store in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Voor de permanente locatie van Loavies is nu gekozen voor Steenweg 31-33 in het centrum van de stad.

De winkel in Utrecht wordt gezien als een pilot waarin Loavies kan leren hoe online en offline elkaar kunnen versterken. “Natuurlijk kijken we ambitieus naar de toekomst en sluiten we meerdere winkels niet uit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om eerst goed te evalueren, data te analyseren en te kijken hoe onze community de fysieke ervaring omarmt. Vanuit daar bepalen we de volgende stappen”, aldus Meilink.

Over Loavies

Loavies is in 2012 gestart als webwinkel waar diverse merken werden verkocht. Het bedrijf introduceerde in de lente van 2016 een eigen kledinglijn en is dit verder gaan ontwikkelen. Deze lijn staat bekend om de trendgedreven collecties.