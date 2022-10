Modemerk Nikkie opent outlet store in Maasmechelen Village

Nederlandse ontwerper en ondernemer Nikkie Plessen opent een outlet store in Maasmechelen Village, dat maakt Maasmechelen Village bekend op LinkedIn.

Maasmechelen Village laat in het LinkedIn-bericht weten blij te zijn met een Nikkie-vestiging. Damesmodemerk Nikkie valt onder het moederbedrijf N-Brands. Ook Plessen laat op Instagram weten enthousiast te zijn: “Weer een prachtige winkel op in België”, plaatst ze onder een video waar de opening te zien is. Het is niet de eerste keer dat Plessen een winkel opent in België. N-Brands is sinds 2014 gevestigd in Antwerpen.

Plessen begon ooit met het modemerk Nikkie, maar bloeide uit tot veel meer. Zo is er het moederbedrijf N-Brands, het kindermodemerk Nik & Nik, het damesmodemerk Fifth House en het herenmodemerk Sustain.