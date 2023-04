Modemerk Object opent eerste eigen winkel in Nederland

Modemerk Object, onderdeel van de Deense modegroep Bestseller, heeft voor het eerst een eigen winkel geopend in Nederland. Het merk opende in Utrecht in Hoog Catharijne de deuren net voor Pasen, zo bevestigt een vertegenwoordiger van Bestseller aan FashionUnited.

De ambitie om meer winkels van Object te openen is er zeker, zo benadrukt Bestseller. Tot nu toe werd Object steeds in multibrand-winkels of andere winkels van Bestseller verkocht. Bestseller heeft in totaal 20 individuele merken in het portfolio. Het winkelnetwerk bestaat uit ongeveer 2.700 eigen winkels en 15.000 verkooppunten in multibrandstores en warenhuizen.