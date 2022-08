Modemerk Yaya heropent winkels in België

Het Nederlandse modemerk Yaya keert terug in België met fysieke winkels, zo meldt CEO Patrick Draijer in een statement aan FashionUnited. De samenwerking met Retail Concepts, dat de uitbater was van het Yaya-concept in België en Luxemburg, kwam per 1 augustus tot een einde. Yaya is daarom zelf actief op zoek gegaan naar nieuwe locaties.

In oktober opent het merk een winkel in Brugge en in Gent. In het voorjaar van 2023 zal ook een winkel geopend worden in Nieuwpoort. Niet alleen zijn de winkels nu weer in eigen beheer van Yaya, maar de Belgische website is nu weer in eigen beheer.

Yaya opent winkels in België na beëindiging samenwerking Retail Concepts

Begin dit jaar kwam naar buiten dat de samenwerking tussen Yaya en Retail Concepts (het moederbedrijf van onder andere A.S. Adventure en Juttu) tot een einde zou komen. De samenwerking stond al sinds 2016 toen Yaya zijn entree maakte in België. Retail Concepts exploiteerde op dat moment zes winkels van Yaya - vijf in België en één in Luxemburg. Retail Concepts gaf aan meer aandacht te willen besteden aan de eigen multibrand formules.

Op dit moment heeft Yaya 13 winkels in Nederland, 9 in Frankrijk, 2 in Duitsland en 2 in Polen. Dit seizoen zullen er nog winkels openen in Annecy (Frankrijk) en Stuttgart (Duitsland. Daarbij is het merk op zoek naar locaties in Duitsland en België en specifiek nog één vestiging in Maastricht.