Moderetailer Werkmanspaleis sluit deuren na 72 jaar, sluiting onderstreept stijging van stoppers

De Amsterdamse moderetailer, Werkmanspaleis, sluit op 31 oktober 2022 zijn deuren na 72 jaar. Dat bevestigt eigenaar Hein de Wit aan FashionUnited. De sluiting van het Werkmanspaleis arceert de trend van een stijging in stoppers onder midden- en kleinbedrijven die de Kamer van Koophandel vandaag bekend maakt.

Het Werkmanspaleis kreeg het niet voor elkaar om de schade van de impact van de coronacrisis de baas te worden. “De gemeente kon niet voldoende voor ons betekenen om de schade te beperken. Daarnaast werd het huurcontract van het pand vernieuwd. Dan kun je de som wel optellen”, vertelt De Wit. Ook de druk van grote leveranciers speelt een rol. “Het zijn grote druppels die de emmer doen overlopen”, klinkt het.

De Wit laat weten zich voor nu te focussen op het afhandelen van de sluiting en benieuwd te zijn wat de toekomst brengt.

Kamer van Koophandel: Toenemende problemen onder het MKB

De Amsterdamse moderetailer is niet de enige die de impact van de coronacrisis niet wist in te dammen. De Kamer van Koophandel ziet het aantal faillisementen van economisch actieve ondernemingen stijgen, blijkt uit het trendrapport Bedrijfsleven over september 2022. Hoogleraar Strategie en Ondernemerschap bij de Universiteit Tilburg, Joris Knoben, ziet dat de stapeling van problemen, zoals corona en de kostencrisis, steeds meer bedrijven teveel wordt, zo is te lezen in het persbericht van de KVK.

In september 2022 steeg het aantal nieuwe ondernemingen met 4,1 procent. Het aantal starters stijgt al jaren, maar de stijging in het aantal stoppers is nieuw. In september 2022 is het aantal stoppers gestegen met 2,7 procent. “Het aantal starters en stoppers is verrassend stabiel”, meldt Knoben aan de KVK. Maar er zit een kanttekening aan: de trends worden gedomineerd door startende en stoppende zzp’ers. Onder het midden- en kleinbedrijf is de situatie minder rooskleurig en is er een duidelijke daling van het aantal starters en een stijging van het aantal stoppers te zien. “Net zoals het aantal faillisementen is ook dit een signaal van toenemende problemen onder het MKB”, merkt Knoben op.

Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat dit jaar het aantal faillissementen al met 9 procent zal stijgen, dat blijkt uit een rapport over de verwachte ontwikkeling van het aantal faillissementen. Volgens de kredietverzekeraar komt volgend jaar de echte klap: een stijging van 77 procent. Atradius verwacht 4100 faillissementen in 2023. Dat is minder dan in 2013 toen 12.500 bedrijven stopten na de financiële crisis.