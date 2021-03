Modewinkel Beverly Beethoven over switch naar puur online: “Meer contact met klanten dan ooit”

Donderdag 18 maart 2021 maakten Alice Zegerius en Michael Overdiek bekend de deuren van hun winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam eind april te sluiten. Het duo zegt online grootser verder te gaan dan ooit. FashionUnited doet een virtuele kop koffie met Alice Zegerius en spreekt over de online toekomst.

De allereerste vraag die FashionUnited stelt, krijg een kort maar krachtig antwoord van Zegerius. “Gaat u de klanten missen?” “Nee”, antwoordt de ondernemer. “Ik zal de klanten niet hoeven missen, want ik behoud mijn klanten via mijn webshop en ik heb meer contact met ze dan ooit tevoren.”

Persoonlijk advies blijft belangrijk

Sinds de coronacrisis is Beverly Beethoven, net als andere modewinkels, niet veel meer open geweest. Dit zag Alice Zegerius als de uitgelezen kans om te experimenteren met haar online klantenfocus, zo vertelt ze tijdens een telefonisch gesprek. Zo startte zij met een livestream op Facebook. Volgens Zegerius is dit dé manier om klanten te behouden. “Ik ben al vier jaar bezig met het uitbreiden van mijn webshop. Online verkoop werd steeds belangrijker en ik kon niet achterblijven. Mijn doelgroep: vrouwen tussen de 25 en 65 jaar, en die is te vinden op Facebook. Zodoende ben ik begonnen met het filmen van items wanneer ik deze aan had. Vanwege corona, kwam daar de livestream bij. De livestream biedt mogelijkheid om vragen te stellen, die persoonlijk worden beantwoord. Klanten willen persoonlijk contact en advies, dat vinden ze belangrijk. Nu de winkels gesloten zijn, wordt dat lastig. Doordat de klanten niet meer naar mij kunnen komen, kom ik naar de klant toe.” Zegerius gaat nu al bijna een jaar, elke dag om 13.00 uur live op de Facebookpagina.

Het is een soort virtuele personal shopping, legt Zegerius uit. “Klanten kunnen mijn livestream volgen en vragen stellen over items.” Zegerius legt in de livestream uit hoe een item valt, hoe de kwaliteit is, en hoe het item gestyled kan worden. “Als klanten de rok bijvoorbeeld aan willen zien, trek ik hem aan! Via deze weg zien klanten hoe het model valt en vertel ik ze wat over de stof. Ik loop letterlijk met mijn klanten door de winkel. ” Voor nu staat Zegerius nog even in haar winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam tot eind april. Daarna keert Zegerius terug naar de Beethovenstraat, waar het allemaal begon. “Ik heb daar een pandje gevonden. Deze tover ik om tot een showroom. Het is de bedoeling dat ik daar straks tussen mijn spullen sta, zonder fysiek bezoek van mijn klanten.” Zegerius heeft zo alle items binnen handbereik voor haar livestreams.

Naast haar livestream, controleert Zegerius iedere bestelling. Doordat de fysieke winkel verleden tijd is, krijgt ze de kans om een stapje extra te zetten in haar online klantenfocus. “Er zijn klanten die niet naar de livestream kijken, maar gewoon bestellen. Er zit wel eens een bestelling tussen die twee dezelfde items bevat, maar in twee verschillende maten. Wat ik dan doe: ik bel de klant op en vraag of ze advies wil hebben over de maat.” Zegerius legt uit advies te geven op basis van de geschetste lichaamsbouw en de omvang. “Op basis daarvan weet ik welke maat geschikt is. Daarnaast bespaar ik extra moeite voor de klant: ze hoeven niks retour te sturen.”

Het pakketje moet een beleving zijn

Beverly Beethoven beschikt tevens over een klantenservice die iedere dag bereikbaar is en Zegerius vervangt het kop koffie van in de fysieke winkel, door een kleinigheidje bij iedere bestelling. “Die service, dat kopje koffie, doe ik al jaren en mag niet vergeten worden. Ik heb bedacht dat klanten bij iedere bestelling een cadeautje ontvangen. De cadeautjes zijn gerelateerd aan de tijd van het jaar. Mijn klanten krijgen nu bijvoorbeeld 350 gram paaseitjes bij hun bestelling. Vorige maand was dat een parfum, toen de avondklok werd ingesteld, was dat een mini-vibrator. Wat moet je anders in deze tijd.”

Ook de verpakkingen van het pakket spelen een grote rol in haar klantenfocus. “Zoals ik eerder zei, vinden klanten persoonlijke benadering belangrijk. Ik vind het dan ook belangrijk dat een bestelling, een feest op zich is. Ik besteed veel aandacht aan het inpakken: er gaat een vloeipapier omheen, ik schrijf een gepersonaliseerde kaart, deze gaan samen in een mooie zak en dan is het klaar om open gemaakt te worden. Door net dat stapje meer te doen, blijft je contact met de klanten goed.”

Shopping awards

Beverly Beethoven wist op 3 maart 2021 een nominatie binnen te slepen voor de Shopping Award in de categorie damesmode. Op donderdag 25 maart 2021 komt Zegerius er bij de virtuele uitreiking achter of ze in de prijzen is gevallen. Aan haar hart voor de zaak zal het in ieder geval niet liggen.