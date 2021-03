Modewinkel Beverly Beethoven sluit winkel, gaat online verder

Modewinkel Beverly Beethoven sluit eind april haar kledingwinkel en gaat online verder. Dat maakten Alice Zegerius en haar man Michael Overdiek gisteren in een persbericht bekend. Online gaat het duo verder, groter dan ooit, zo luidt het persbericht.

Eind april sluiten Alice en Michael samen met hun vaste klanten de winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam. Tot die tijd geldt er een stapelkorting zowel in de winkel als op de webshop.

Volgens Alice en Michael was de gezelligheid in de winkels al lang zoek: “‘s Ochtends onze deuren openen, dat eerste kopje koffie, de klanten die niet alleen langs kwamen om onze collectie te bekijken, maar die ook voor een praatje langs kwamen, ik kan me bijna niet meer herinneren hoe dat was”, vertelt Michael in het persbericht.

“Het winkellandschap is het laatste jaar natuurlijk drastisch veranderd, maar wij zagen die trend al inzetten ver voor corona”, vertelt Alice in het persbericht. Het duo bouwde vier jaar geleden een webshop die nu alleen maar uitgebreid is. Alice en Michael sluiten met veel tranen de deuren, maar hebben vertrouwen in het online succes: “Met onze online klanten heb ik inmiddels veel meer contact dan ik ooit met de klanten in de winkel had. Het is nog persoonlijker en ik kan gericht aandacht en advies geven. Ik kan door de collectie lopen en een-op-een vragen beantwoorden”, aldus Alice in het persbericht.