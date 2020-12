Modewinkels voor het eerst verplicht dicht: Zo pakken deze retailers het aan

Het is officieel: Nederland zit in een harde lockdown. Modewinkels moeten de deuren gesloten houden tot minstens 19 januari, terwijl december vaak de drukste maand van het jaar is voor veel zaken. Hoe gaan retailers om met de lockdown en hoe hebben ze de persconferentie ervaren?

De Rode Winkel: “Wat kunnen we en wat mogen we doen?”

“Zondag hoorde we al dat de winkels mogelijk dicht zouden gaan, dus dan houd je er al rekening mee,” zo vertelt Daan Broekman, zesde generatie achter De Rode Winkel en Thom Broekman in Utrecht. “Toen het eenmaal in de persconferentie werd uitgesproken, hadden wij het al geaccepteerd.” Het bedrijf is meteen bij elkaar gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken. “Wat kunnen we doen en belangrijker nog, wat mogen we doen?” De Rode Winkel heeft een webshop, maar daar staat nog niet alles uit de winkel op, zo vertelt Broekman. Daarvoor wordt tijdens de lockdown extra content en foto’s voor gemaakt. Klanten die buiten de webshop om de producten willen zien, kunnen een videobel afspraak maken met De Rode Winkel. Ook gaat de retailer aan de slag met ‘doorstep delivery’.

“Normaal draai ik de twee weken voor kerst elke dag van de week. Dan draai je een maandomzet in twee weken.” Broekman geeft aan dat bij veel winkels al de normale kortingsacties zijn begonnen en dat hij ook de normale kortingsstrategie aanhoudt. “We gaan geen gekke dingen doen, ook omdat ik mij geen zorgen maak over mijn liquiditeit. Bovendien: als je winst verdampt, maak je op bepaalde steunmaatregelen ook geen kans meer.” Broekman geeft aan dat de voorraad in de winkel op dit moment al hoog is en dat de nieuwe leveringen die eraan komen zorgen dat de winkel extreem vol wordt. “Het is zonde, we hebben binnenkort meer dan een halfjaar aan voorraad in de winkel.”

Hoe dan ook blijft Broekman, net als eerder dit jaar, positief tegen de situatie aankijken. De Rode Winkel neemt bijvoorbeeld de tijd om de tweedehands collectie uit verzamelde broeken uit te zoeken die het al langer op wil zetten.

Tenue de Nîmes: “We willen vooral zorgen voor een lach, want dat is nu een schaars goed”

Ook Menno van Meurs van Tenue de Nîmes in Amsterdam zag de sluiting van de winkels al aankomen. “Niemand zit erop te wachten, maar we voelden het al boven ons hoofd hangen. Als Nederlander begrijp ik dat er nu aan bepaalde knoppen gedraaid moet worden door de overheid.” Van Meurs geeft aan dat de sfeer bij Tenue de Nîmes uitstekend is en dat de medewerkers strijdvaardig zijn. Hij geeft aan dat er nu vooral behoefte is aan positiviteit en er weinig ruimte is voor zelfmedelijden.

“Het is nu een voordeel dat we in maart zelf al gekozen hebben om dicht te gaan omdat er toen nog zo weinig informatie was over het virus en we de veiligheid van de klant en onze medewerkers toen niet konden garanderen.” In maart werd het businessmodel van Tenue de Nîmes al omgegooid. De zaak wil vooral de winkelfunctie naar de klant thuis brengen. “We brengen de bestelling thuis met extra maten, die kun je passen en de verkeerde maat geef je gewoon weer terug. Of die haalt de bezorger bij een andere ronde weer op.”

Van Meurs merkt vooral dat de engagement met de community achter Tenue de Nîmes alleen maar is toegenomen. “Ik ben enorm dankbaar dat ik dit werk mag doen. Ik wil daarom ook nu op alle vlakken de liefde uitstralen voor wat we doen.” In de regio Amsterdam, wat wellicht wordt uitgebreid naar de Randstad, zullen in december kerstmannen de bestelling aan de deur bezorgen. “We gaan er gewoon voor zorgen dat je die handschoenen voor je schoonvader en die sjaal voor je schoonmoeder op tijd in huis hebt. Daar doen we dan een lekker blik snert bij. We willen een lach op iemands gezicht toveren, want vooral dat is nu een schaars goed.”

Reinhard Frans: “Package deals, wekelijkse special, gratis retouren en kerstgarantie”

Ook bij Reinhard Frans kwamen de strengere maatregelen niet uit de lucht vallen, maar men had gehoopt dat het niet tot een harde lockdown zou komen, zo vertelt storemanager Ruben Vitters van de schoenenketen. Het bedrijf is nu vooral extra blij met de webshop die anderhalf jaar geleden is geopend. De komende tijd draait dan ook om het onder de aandacht brengen van de webwinkel en het zo aantrekkelijk mogelijk maken om online te shoppen.

Telefonisch kunnen klanten advies krijgen over de fit van de schoenen en het retourpercentage blijft door deze service heel laag. Om de verplaatsing van fysiek winkelen naar online winkelen zo makkelijk mogelijk te maken heeft Reinhard Frans diverse initiatieven in gedachten. Zo worden retours gratis, worden package deals aangeboden en denkt men aan wekelijkse specials. Ook is er voor de klanten in Nederland een kerstgarantie die ervoor zorgt dat men hun bestelling in huis heeft voor de feestdagen.

Daarnaast vergeet Reinhard Frans ook nog steeds de fysieke winkel niet, zo vertelt Vitters telefonisch. “Men gaat nog steeds een wandeling maken en in veel binnensteden hebben de ondernemers er alles aan gedaan om het gezellig te maken.” Denk bijvoorbeeld aan kerstbomen, versiering en lichtjes. “De mensen die een wandeling maken komen nog steeds langs de winkel en daarom moet de etalage nog steeds aantrekkelijk zijn. Tegenwoordig is het namelijk gewoon mogelijk om de schoenen die je in de etalage ziet, meteen op je telefoon online bestelt terwijl je er nog voor staat.”

Delivery service, uitbreiding van het retourtermijn en click & collect

Retailers spreken zich online ook veel uit over de lockdown en grijpen die kans aan om de mogelijkheden die ze bieden nog eens aan te prijzen. Zo biedt Verse Good Store in Amsterdam een click & collect service bij de winkel in de Pijp en biedt House of Fred in Utrecht gratis thuislevering aan in de regio Utrecht als de consument voor vier uur ‘s middags besteld. Weidewinkel Van Tilburg bedankt alle klanten voor het vertrouwen van het afgelopen jaar en hoopt de consument snel weer te mogen verwelkomen. De winkel benadrukt graag mensen online verder te helpen.

Naar verwachting zal de druk op online winkels verder toenemen en krijgen de pakketbezorgers het nog drukker dan normaal. Servicepunten voor het verzenden en ontvangen van brieven en pakketten blijven wel geopend, maar het is nog niet honderd procent duidelijk welke punten dit zijn uit de informatie op de website van de Rijksoverheid. Online retailer Plein Publique speelt op de verwachte drukte bij pakketbezorgers in door het retourtermijn uit te breiden zodat eventuele vertragingen kunnen worden opgevangen.