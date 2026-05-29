Moederbedrijf Hans Anders wil groeien naar 1000 winkels

Optiekgroep Nexeye heeft expansie op het oog. Het bedrijf heeft deze maand de 750e winkels geopend en wil voor het einde van 2028 1.000 winkels hebben, zo blijkt uit het persbericht.

Nexeye is het moederbedrijf van optiekmerken Hans Anders, Eyes+more en Direkt Optik. Op dit moment is het bedrijf actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Om het ambitieuze doel te halen van 1.000 winkels tegen het einde van 2028 worden gemiddeld twee winkels per week geopend.

Nexeye verwacht dat de vraag naar oogzorg de komende jaren blijft toenemen onder andere door vergrijzing en intensief gebruik van beeldschermen. “Daarnaast beschouwen consumenten brillen in toenemende mate als een modeartikel en zoeken ze brillen passend bij elke gelegenheid en outfit”, aldus het bericht.