Mogelijk verband tussen Black Friday en hoger aantal besmettingen

Nederland houdt het hart vast nu de coronabesmettingen weer een stijgende lijn laten zien. In een week tijd zijn er een kwart meer positieve testen gemeld dan een week eerder. Het RIVM meldt dat er een verband lijkt te zijn met de drukte in de winkelstraten tijdens Black Friday en de hogere besmettingen.

Wel benadrukt Aura Timen van het RIVM tegenover de NOS dat het slechts een van de factoren is die mee telt. Zo blijkt uit reisdata dat mensen opnieuw weer iets meer naar het werk gaan. Ook komen er meer besmettingen voort uit thuisbezoek.

“We hebben gezien hoe druk het was in de winkelstraten en een week later begon de toename. Er lijkt een duidelijk verband te zijn en we zien het in de cijfers. Maar het is een van de mogelijke verklaringen, naast natuurlijk het verruimde testbeleid,” aldus Timen tegen de NOS. Tijdens Black Friday, 27 november, en het weekend daarna was het drukker in de winkelstraten. In diverse steden in Nederland werd zelfs besloten de winkels eerder dicht te doen om de drukte te beperken.