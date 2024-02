Moi eem! Summum opent nieuwe brandstore in Groningen

Feest in het hoge noorden: Summum viert de opening van een gloednieuwe brandstore in hartje Groningen. De winkel ligt aan het sfeervolle Akerkhof, vlakbij de prachtige Der Aa-kerk en de monumentale Korenbeurs, met in de buurt sfeervolle bistro's, cafés en boetieks.

Met de opening van de nieuwe Groningse brandstore breidt Summum de collectie van eigen boetieks uit naar het noorden, waar het merk nog niet eerder een fysieke winkel had. Shoppers uit die regio kunnen zich nu ook fysiek onderdompelen in de sfeer, kwaliteit en collecties van het merk, naast de online ervaring. Ook de Duitse markt pikt hier een graantje van mee, aangezien Groningen een populaire bestemming is voor veel Duitsers. En niet alleen voor Duitsers: dankzij interessante musea, zoals het beroemde en architectonisch bijzondere Groninger Museum, uitstekende restaurants en boetiekhotels waaruit je nooit meer weg wilt, is Groningen een gewilde bestemming voor weekendjes weg in eigen land.

Credits: Summum

De winkel

Zoals gebruikelijk koos Summum voor een monumentaal pand, waarin oude elementen samengaan met de nieuwe interieur esthetiek van Summum. Je vindt er de nieuwe collecties van alle lijnen binnen het Summum-aanbod. De winkel is daarmee een shopping bestemming die vrouwen inspireert tot het samenstellen van een garderobe die voor hen werkt. Want dat is waar Summum groot in is: een trefzekere, comfortabele stijl voor elk moment van de dag, vertaald in kleding met een uitstekende pasvorm waarin je er moeiteloos fantastisch uitziet. Het vinden van zo’n garderobe waarop je kunt bouwen, begint met een positieve winkelervaring – online of in één van de relaxte brandstores waar je ideeën met eerlijk advies en leuke stylingtips vorm krijgen. Summum Groningen biedt dat.

Opening Datum: 2-2-2024

Adres: Akerkhof 17, Groningen

Credits: Summum

Over Summum

Het Amsterdamse modelabel Summum (sinds 1998) van Jos en Jorien Wijker is een nuchter Nederlands merk met internationale allure. Summum voert een eigenzinnige koers, met kleding van kwalitatief hoogwaardige stoffen voor elk