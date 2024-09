MoMu shop breidt uit

De boekenwinkel bij het MoMu in Antwerpen is uitgebreid. Waar eerst de zaak Copyright zat, zit nu Momu Shop, zo is te lezen in het persbericht. Eerder was de shop van het museum beperkt tot een hoek in het MoMu café.

Het pand is ontworpen door Vincent Van Duysen en wordt gekenmerkt door Spaans marmer. MoMu heeft besloten het ‘opvallende visuele concept te behouden’. Het interieur is wel iets opgefrist, zo is te lezen in het persbericht.

In de MoMu shop zijn mode- en designitems te vinden met een knipoog naar Belgische mode en de lopende tentoonstellingen van het museum. Ook is er een uitgebreide selectie van modegerelateerde boeken.

Het gedeelte van het MoMu Café dat eerder fungeerde als MoMu shop wordt in oktober omgetoverd tot een zithoek zodat bezoekers ook daar even tot rust kunnen komen en een kop koffie kunnen drinken.