‘Mondkapjes verplicht in Designer Outlet Roermond’

Designer Outlet Roermond gaat mondkapjes verplichten, zo meldt 1Limburg. Eerder deze week werd al bekend dat diverse winkels in de outlet gesloten waren vanwege bevestigde coronabesmettingen onder het personeel.

De mondkapjesplicht is volgens 1Limburg door de directeur van het winkelcentrum bekendgemaakt aan het personeel. Verdere informatie en details over de plicht zijn nog niet bekend.

Mondkapjesplicht ging eerder deze week al in op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. Het gaat daar om marktpleinen en winkelstraten zoals bijvoorbeeld de Kalverstraat in Amsterdam en de Lijnbaan in Rotterdam.

Beeld: Designer Outlet Roermond