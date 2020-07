Mondkapjes worden verplicht in grote winkelstraten Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam en Rotterdam wordt het binnenkort verplicht om een mondkapje te dragen op specifieke drukke plekken, waaronder enkele winkelstraten. De maatregel gaat op 5 augustus in. Het dragen van een mondkapje is dan verplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder. De stadsbesturen benadrukken dat het gaat om een experiment om erachter te komen hoe een mondkapjesplicht het gedrag van mensen beïnvloedt.

In Amsterdam heeft de maatregel betrekking op de grote winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk, op de markten op de Albert Cuypstraat en Plein ‘40-’45, en het Wallengebied. In Rotterdam moeten vooral in winkelgebieden mondkapjes gedragen worden, zoals rondom de Lijnbaan en de Coolsingel, op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte, en in winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

Op alle locaties worden borden neergezet die het publiek op de maatregel moeten wijzen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. Tot wanneer de regels geldig zijn, is nog niet bekend.

In Amsterdam en Rotterdam stegen de coronabesmettingen de afgelopen dagen relatief snel. Na herhaaldelijk aandringen van onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) werd woensdag na overleg tussen het kabinet en de 25 landelijke veriligheidsrisico’s besloten dat burgemeesters lokaal mogen experimenteren met eigen coronabestrijding.