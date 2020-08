Mondkapjesplicht in winkelgebieden zorgt voor omzetdaling

Inretail meldt in een persbericht dat de mondkapjesplicht in winkelgebieden in Amsterdam en Rotterdam zorgt voor een sterke omzetdaling onder retailers. De brancheorganisatie voor retailers krijgt van winkeliers meldingen van omzetdalingen van 40 procent sinds de mondkapjesplicht is ingevoerd op 5 augustus. Vooral ondernemers met vestigingen in meerdere plaatsen constateren extreme omzetverschillen tussen vestigingen in steden waar mondkapjes wel verplicht zijn en waar dit niet het geval is.

Retailers in andere steden lijken juist langzaam weer positieve verkoopresultaten te boeken na de lockdown, maar in Rotterdam en Amsterdam vallen de verkoopresultaten nu weer tegen. Inretail adviseert ondernemers in deze steden daarom om het overleg met gemeenten te intensiveren. Ondernemers hebben recht op betrokkenheid bij beslissingen als de mondkapjesplicht en kunnen het overleg met de gemeenten via winkeliersverenigingen structureel en effectief maken. Winkeliers en vastgoedeigenaren in Rotterdam deden dit al. Zij stuurden eerder deze week een brief naar het college van burgemeesters en wethouders van de stad, waarin zij overleg eisen met de gemeente over de mondkapjesplicht.

Inretail vindt daarnaast dat er ook naar alternatieven moet worden gekeken. De wetenschap discussieert nog altijd over de effectiviteit van mondkapjes. Het spatscherm is mogelijk een alternatief dat veel beter werkt in het klantcontact en voor de drager comfortabeler is. Ook zou het al verschil kunnen uitmaken als de mondkapjes alleen in de winkels verplicht zijn, maar niet op straat.