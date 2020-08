Rotterdamse ondernemers sturen brief naar gemeente: ‘Impact mondkapjesplicht is rampzalig’

Rotterdamse winkeliers en vastgoedeigenaren hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar het college van burgemeesters en wethouders van de stad. Dat meldt het Financieel Dagblad. Ze eisen spoedig overleg met de gemeente over de mondkapjesplicht die in verschillende delen van de stad geldt, voornamelijk in winkelgebieden. De effecten van de regel zijn ‘desastreus’, zo schrijven de ondernemers. Er komen minder passanten in de winkelgebieden, waardoor de omzet van winkeliers snel daalt.

De brief werd opgesteld vanuit de stichting Urban Department Store Rotterdam, waarin 330 winkeliers en 65 vastgoedeigenaren uit het centrum van de stad zijn verenigd. De brief werd ook ondertekend door ondernemers uit winkelgebieden Alexandrium, de Markthal en Zuidplein.

Volgens Dominique van Elsacker, directeur van de stichting Urban Department Store Rotterdam, blijven veel mensen weg uit de winkelgebieden. Afhankelijk van plaats en tijd zijn er dertig tot vijftig procent minder passanten dan gewoonlijk. “Er is sprake van een rampzalige impact,” aldus Elsacker tegenover het FD. “Het gaat om het voortbestaan van bedrijven en banen. We waren aan het inlopen, maar die winst is weer helemaal verdwenen.” Ook het warme weer speelt wellicht een rol in de dalende bezoekersaantallen, maar een veel kleinere dan de mondkapjesplicht, zo concludeert de organisatie op basis van cijfers van filiaalbedrijven met winkels in andere plaatsen.

De organisatie wil met het college zoeken naar andere oplossingen, zoals een mondkapjesplicht in winkels, maar niet buiten op straat.