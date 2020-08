Mondkapjesplicht in winkelstraten en winkels: Hier moet het in binnen- en buitenland al

In Nederland is sinds woensdag de mondkapjes plicht ingegaan in de steden Amsterdam en Rotterdam. Andere landen lopen overigens al een tijdje voorop met de verplichting van mondkapjes in openbare ruimte — in Parijs gaan sinds kort ook de stemmen op voor een mondkapjesplicht in hun winkelstraten — hier een kleine selectie van landen die de mondkapjes plicht al hebben ingevoerd.

België

Verplicht sinds: 25 juli

In België geldt een bredere mondkapjes plicht voor iedereen van 12 jaar en ouder. De regels gelden in drukke winkelstraten, in openbare gebouwen, op markten en in de horeca. Deze regels werden ingevoerd na een oproep van viroloog Marc van Ranst over de drukte in warenhuizen en hoe groot het besmettingsgevaar dan is. In Antwerpen geldt code oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Frankrijk

Verplicht sinds: 20 juli

In Frankrijk geldt al enkele weken een mondkapjes plicht in besloten ruimtes. Hier gaat het om het openbaar vervoer, musea, cafés, restaurants, winkels, kerken, banken, postkantoren en bioscopen. In restaurants mag het mondkapje alleen af tijdens het eten, maar tijdens het bezoeken van het toilet en bij binnenkomst en vertrek moet het mondkapje opgehouden worden. In Parijs zijn ook steeds meer mensen voorstander van het verplichten van een mondkapje in drukke winkelstraten en wachtrijen.

De mondkapjes plicht wordt ook steeds vaker ingevoerd in toeristische steden, voornamelijk in drukke straten en op markten. Hier gaat het om enkele badplaatsen in Normandië, Nice, Lille en Tours. Wie de regels niet naleeft riskeert een boete van 135 euro.

Engeland

Verplicht sinds: 24 juli

In Engeland is het al lange tijd verplicht om een mondkapje te dragen in winkels. Vanaf 8 augustus wordt het bij wet verplicht om een mondkapje te dragen in gesloten publieke ruimtes zoals musea, kerken, vliegvelden, banken, bioscopen en bus- en treinstations. De mondkapjes hoeven niet gedragen te worden op plekken waar het ‘onpraktisch’ is, zoals restaurants, sportscholen en kroegen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan rekenen op een boete van honderd pond (110,56 Euro ).

Duitsland

Verplicht sinds: 28 april

In Duitsland zijn mondkapjes al enige weken verplicht in het openbaar vervoer, winkels en restaurants. De Duitse spoorwegen gaan binnenkort samen met de federale politie de mondkapjes plicht in het openbaar vervoer harder handhaven.

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht in de winkelstraten. De regels verschillen overigens wel per deelstaat.

Griekenland

Verplicht sinds: 29 juli

Ook in Griekenland geldt er een mondkapjes plicht in het openbaar vervoer, in alle winkels, taxi’s, banken en liften. Het is niet verplicht in winkelstraten. Wie niet gehoorzaamt, krijgt een boete van 150 euro.

Spanje

Verplicht sinds: 19 juli

Ook in Spanje gelden andere regels per regio, behave in het openbaar vervoer: daar moeten in het hele land mondkapjes gedragen worden. De eilanden Mallorca en Ibiza hebben het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in bijna alle publieke ruimten, behalve op het strand. Wie de regels niet naleeft kan rekenen op een boete van 90 euro. In Barcelona is de boete honderd euro.

Portugal

Verplicht sinds: 4 mei

Een mondkapje is in Portugal verplicht in het openbaar vervoer en in besloten ruimtes, naast dat mensen twee meter afstand moeten houden. Daaronder vallen ook winkels, restaurants en supermarkten. In de winkelstraten is het niet verplicht om een mondkapje te dragen, maar het wordt wel geadviseerd.

Op Madeira en de Azoren geldt nog de vereiste dat passagiers een negatieve uitslag van een coronatest moeten kunnen tonen, deze mag niet eerder dan 72 uur voordat ze op vlucht stapten zijn genomen. Het is ook mogelijk om direct bij aankomst op het vliegveld een test te doen.