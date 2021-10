Mondkapjesplicht na maand weer terug in Belgische winkels

Het was te verwachten: het Belgische Overlegcomité heeft besloten het dragen van mondmaskers in winkels weer verplicht te maken. Het is een van de maatregelen die het Overlegcomité aankondigde vanwege het snel stijgende aantal coronagevallen in België.

Voorafgaand aan het kernkabinet riep branche organisatie Mode Unie nog op tot ‘doordachte beslissingen’. “Nu inzetten op beperkende maatregelen binnen de retailsector zou niets bijdragen aan de stijgende besmettingscijfers en zou dus een maat voor niets zijn.” Het mondkapje was pas recent afgeschaft, namelijk per 1 oktober. Nu komt de mondkapjesplicht in winkels per 1 november weer terug.

Ondernemersorganisatie Unizo schrijft in een persbericht het herinvoeren van maatregelen te begrijpen om ergere economische gevolgen te voorkomen. “In winkels wordt het mondmasker heringevoerd en in de horeca en fitnesscentra wordt het Covid Safe Ticket verplicht. Wederom geen ideale situatie, al gaan we uit van de goesting van mensen om op café en restaurant te blijven gaan én lokaal te blijven winkelen,” aldus gedelegeerd bestuurder van Unizo, Danny van Assche, in het persbericht. “We moeten er samen door en enkel zo komen we er als samenleving uit en trekt dit hopelijk ook de laatsten over de streep om zich te laten vaccineren.”

Naast een mondkapjesplicht in winkels, wordt deze ook teruggebracht in publieke binnenruimtes. Daarnaast wordt thuiswerk sterk aanbevolen om contacten te beperken. De Covid Safe Ticket wordt ingevoerd in horeca, fitnesscentra maar ook op kleinere evenementen. De term ‘kleinere evenementen’ slaat op 200 mensen binnen of 400 mensen buiten.