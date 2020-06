Mondkapjeswinkel en -atelier Filter opent in Amsterdam Bijlmer

Vandaag opent in winkelcentrum Amsterdamse Poort het mondkapjesatelier Filter. Dat verkondigen de initiatiefnemers in een persbericht. Het concept combineert een creatief naaiatelier met een winkel: er zijn kant-en-klare mondkapjes te verkrijgen van lokale ontwerpers, maar ook kunnen er ter plekke mondkapjes naar wens worden gemaakt. Wie een mondkapje koopt, steunt daarmee de makers. Daarnaast gaat tien procent van de opbrengst van het initiatief naar Stichting Carabic, die voedselpakketten verzorgt voor kwetsbaren in Amsterdam Zuidoost.

Filter biedt de komende periode ruimte aan verschillende ontwerpers van lokale merken, waaronder Awakati, Nomi By Naomi en Pockies, die in de winkel mondkapjes maken. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van reststoffen, zo is in het persbericht te lezen. Ook wie een mondkapje wil laten maken van een eigen stof of specifieke wensen heeft, kan bij Filter terecht: de ontwerpers maken eveneens mondkapjes op aanvraag.

De gevel van Filter. Foto: Randy da Costa, via Filter

Filter is een samenwerkingsinitiatief van organisatie 11United, aanjager in de ontwikkeling van het gebied ArenApoort, modemerk Jekkah, en CBRE Global Investors, vastgoedeigenaar van het winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het winkelcentrum bevindt zich dichtbij metro- en treinstation Amsterdam Bijlmer. “De metro is voor Zuidoost een belangrijke verbindingslijn met de rest van de stad,” aldus Jesse Jorg van 11United over de telefoon. “Daar zijn mondkapjes sinds gisteren verplicht, dus het is nu extra relevant om toffe en mooie mondkapjes aan te kunnen bieden.”

Filter kwam tot stand met de creatieve ontwikkeling van het winkelcentrum in het achterhoofd, vertelt Jorg. “In de Amsterdamse Poort zal in de toekomst meer ruimte komen voor beleving, en voor de creativiteit van Zuidoost. Die kenmerkt zich door een do-it-yourself-mentaliteit: er zijn veel onafhankelijke makers, merken en labels, en er wordt onderling veel samengewerkt. Daar komt het concept van Filter uit voort.”

Filter is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 18.00, en op zaterdag van 12.00 tot 17.00. “De winkel en het atelier blijven ten minste een maand open,” bevestigt Jorg. “Als het concept een succes is, mogelijk langer.”